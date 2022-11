Thaeme Mariôto emociona ao prestar homenagem para Marília Mendonça: "Ainda é difícil"

A cantora Thaeme Mariôto recordou alguns momentos ao lado de Marília Mendonça e desabafou sobre o falecimento da artista

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 20h10

Neste sábado, 5, completa 1 ano da morte da cantora Marília Mendonça, e Thaeme Mariôto(37) usou as redes sociais para homenagear a eterna Rainha da Sofrência.

Em seu perfil no Instagram, a cantora compartilhou um vídeo recordando alguns momentos que viveu ao lado da artista, e falou sobre como a notícia do falecimento dela a deixou muito abalada na ocasião, principalmente pelo fato de Marília ter deixado um filho tão pequeno, Léo (2), fruto do relacionamento da sertaneja com Murilo Huff (26).

Thaeme, mãe de Liz (3) e Ivy (1), confessou que chegou a pensar em desistir da carreira após a tragédia. "Ano passado, uma hora dessas, eu estava simplesmente aos prantos, sem acreditar na notícia que a gente acabava de receber… Isso mexeu tanto, mas tanto comigo, como cantora e, principalmente, como mãe, que cheguei a pensar em desistir desse sonho pra deixar de correr esses riscos todos, afinal, hoje tenho 2 pequenas…", desabafou.

Em seguida, a cantora falou sobre a falta que Marília faz. "Como foi difícil digerir tudo isso e tomar a decisão de seguir em frente, mesmo a fé tendo ficado completamente abalada nesse último ano… Ainda é difícil, confesso! Jamais a gente vai se acostumar nessa vida sem você, suas canções, sua alegria de viver… Enquanto isso a gente continua seguindo, como se tudo não parasse de um sonho ruim… Que vocês estejam ao lado de Deus olhando por todos nós!", finalizou.

Confira a homenagem de Thaeme Mariôto para Marília Mendonça:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaeme Mariôto (@thaeme)

