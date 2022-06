Tenista Rafael Nadal será pai pela primeira vez

Rafael Nadal e a esposa, Maria Francesca Perello, esperam o nascimento do primeiro filho, diz revista espanhola

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 09h25

O tenista Rafael Nadal (36) será papai! De acordo com o site da revista Hola!, ele e a esposa, Maria Francesca Perello, estão esperando o nascimento do primeiro filho. Os rumores começaram após ela ser fotografada com a barriguinha de grávida durante um passeio de barco do casal na ilha de Majorca.

Inclusive, ela levantou suspeitas da gravidez ao posar de moletom durante um passeio de barco com o marido e os amigos, sendo que todos estavam com roupas de verão e Nadal até posou sem camisa.

Nadal e a amada estão juntos há 17 anos e se casaram em 2019. O casamento deles aconteceu na Fortaleza de Albercuitx, em Mallorca, na Espanha.

O tenista é um dos grandes nomes do esporte atualmente. Nas últimas semanas, ele conquistou o torneio de Roland Garros pela 14ª vez, e tem 22 títulos em Grand Slams.

Rafael Nadal em passeio com os amigos e a esposa: