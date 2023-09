Tata Werneck encanta as redes sociais ao compartilhar vídeo da filha Clara Maria

A atriz Tata Werneck surpreendeu seus seguidores ao mostrar sua filha Clara Maria falando sobre os estados do país

Nesta sexta-feira, 22, Tata Werneck encantou seus seguidores ao publicar em seu Instagram um vídeo da filha Clara Maria, de 3 aninhos de idade. No vídeo, a menina respondia algumas perguntas feitas pela mãe e surpreendeu.

A pequena começou a ser perguntada pela mãe sobre geografia, mais especificamente os estados do Brasil. “Rio de Janeiro faz divisa com o quê?”, questionou a mamãe coruja. Rapidamente, Clara corrigiu a mãe: “Fronteira”.

“Com o Espírito Santo... Qual é aquele país mesmo?”, questionou a pequena sentada no colo da mãe no carro. Tata respondeu: “Não é país, é Minas”. Então, Clara terminou a resposta: “Minas Gerais e São Paulo”.

E os conhecimentos de Geografia não pararam por aí. Quando foi perguntada qual era o estado com o “quadradinho” no meio, a filha de Tata com o ator Rafa Vitti respondeu: “Eu só lembro o quadradinho, Distrito Federal”.

“E não fui ei que ensinei. Até porque, não sabia também”, escreveu a atriz da novela “Terra e Paixão” na legenda do vídeo em que a filha esbanjava fofura. Nos comentários, a atriz Maisa Silva escreveu: “Ai meu Deus”. Já a apresentadora e ex-BBB Ana Clara comentou: “Meu Deus, mais inteligente que eu”.

A atriz e esposa do cantor Michel Teló, Thais Fersoza também se manifestou nos comentários: “Meu Deus! Que coisa mais gostosa da vida”. A atriz Mariana Ximenes que está no ar com a novela “Amor Perfeito” também declarou: “Sábia Cacá! Que linda”. E Debora Falabella, que interpreta a irmã de Tata na novela das 21h, escreveu: “Que amor”.

Os seguidores da intérprete da personagem Anely na novela das 21h também adoraram o vídeo e rasgaram elogios à Clara Maria nos comentários. “Me senti humilhada porque sou péssima em geografia”, brincou uma fã. Outra seguidora notou: “Olha o sotaque dela, eu não aguento essa fofura”. E uma admiradora declarou: “Melhor professora de geografia”.

Destino!

Recentemente, Tata deu detalhes sobre o início de seu relacionamento com Rafa Vitti. Respondendo perguntas de seguidores nas redes sociais, a atriz e apresentadora revelou que acredita que o destino uniu o casal.

"O Rafa não faz meu tipo e nem eu faço o dele. Estava no nosso destino. A gente tinha que ficar junto para nascer a Cacá", disse a apresentadora do ‘Lady Night’ e atual estrela da novela das 21h.