Tamy Contro, ex de Projota, revela sentimento em ser mãe solteira: ‘Infeliz’

Influenciadora digital Tamy Contro conta sobre sonho de família unida, mas não vê problema em refazê-lo

Nesta sexta-feira, 17, a influenciadora digital e gamer Tamy Contro (30) usou suas redes sociais para falar sobre como é ser mãe solteira. A ex-mulher de Projota, com quem tem Marieva (3) e Otto, de apenas um mês, se separou do rapper antes do caçula nascer, no mês de abril deste ano.

“Sonhava em ter uma família unida. Sempre sonhei em ter uma família igual à dos meus pais, que têm 35 anos de casados. Era minha referência desde sempre. Porém não vejo problema em refazer sonhos. Agora vou viver a vida de mãe solteira. O problema seria, em nome de um sonho, ser infeliz, estar realizando um sonho de forma errada”, contou a gamer, ao ser questionada por um internauta em uma caixinha de perguntas de seu perfil oficial no Instagram.

Já na legenda da postagem, a influenciadora digital comentou um pouco sobre suas prioridades. “Acima de todos os sonhos, ter saúde e ser feliz. Não tem sonho que possa tirar isso de nós. Se tirar, refaça os sonhos”, completou Tamy.

Tamy Contro dá detalhes do parto do filho, Otto

Recentemente, Tamy Contro bateu um papo com seus seguidores sobre a chegada do segundo filho, Otto, que nasceu no dia 03 de abril. Nos stories de seu Instagram, a mamãe abriu uma caixinha de e perguntas e foi questionada se estava sozinha no momento do nascimento do bebê. Ela revelou a participação de Projota, de quem se separou recentemente, no parto de Otto.

"Meu pai e minha irmã me acompanharam durante todo o processo do trabalho de parto (era para eles revezarem, mas ambos se empolgaram e acompanharam 100% do tempo). Inclusive choraram mais do que eu na hora em que Otto chegou. Se emocionaram real! Minha mãe ficou em casa com Mariê. E o Tiago (Projota) acompanhou o período expulsivo", respondeu. Tamy contou que Otto nasceu com 50 centímetros, pesando 3,170 kg, e que começou a sentir as contrações por volta das 19h do domingo, 02. "O Otto chegou às 06h. Então podemos dizer aí que foram umas 9h de duração todo o processo".

