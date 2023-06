Tamy Contro, ex de Projota, explode o fofurômetro ao mostrar o filho sorrindo

Nas redes sociais, a influenciadora digital Tamy Contro postou um vídeo do filho caçula, Otto, todo sorridente

Alerta fofura! Tamy Contro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar um momento encantador do filho caçula, Otto, que está com dois meses de vida. O menino é fruto de seu relacionamento com o cantor Projota.

No vídeo compartilhado nos Stories do Instagram nesta terça-feira, 20, a influenciadora digital mostra o herdeiro dando risada, enquanto ela fala sobre o look estiloso dele: uma blusinha e uma calça com estampa de animais. "Oi, pexual", escreveu a mamãe coruja.

Além de Otto, Tamy e Projota também são pais de Marieva, que está com três anos. A influencer e o rapper, vale lembrar, estão separados. Os dois estavam juntos desde 2019, e em março deste ano, ela comunicou o término. A revelação aconteceu após o questionamento de uma internauta.

"Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", respondeu ela, que na época estava grávida de Otto.

Confira as fotos de Otto:

Tamy mostro Otto sorrindo - Reprodução/Instagram

Tamy nova foto do filho - Reprodução/Instagram

Relação com Projota após a separação

Nesta última segunda-feira, 19, a influenciadora digital e gamer Tamy Contro decidiu usar suas redes sociais para abrir seu coração! A mamãe de Marieva e Otto revelou como está a atual relação com seu ex-marido, o cantor Projota. Eles se separaram em abril deste ano, quando ela ainda estava grávida do filho mais novo.

"Você e Projota mantém um bom relacionamento?", perguntou um internauta, através de uma caixinha de perguntas aberta pela influenciadora digital em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Ela respondeu: "Toda relação é construção. Estamos conseguindo construir uma relação saudável para podermos proporcionar o melhor para as nossas pessoas prediletas: nossos filhos. E acho que no momento é isso que importa, o bem-estar das crianças", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!