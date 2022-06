Tamy Contro combina look com a filha, Marieva e encanta fãs: ''As definições de perfeição foram atualizadas com sucesso''

Tamy Contro fez um vídeo encantador e super divertido onde aparece usando o mesmo look que a filha, Marieva

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 17h25

Nesta quarta-feira, 22, Tamy Contro (28) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado da filha, Marieva (2).

A influenciadora publicou um vídeo onde ela e a pequena aparecem juntinhas, jogando roupas no chão e como em um passe de mágica, estavam vestidas com o mesmo look, um conjuntinho de casaquinho e um shorts em tons de rosa azul e branco.

Na legenda, a mamãe babona escreveu: "Do nada um look mãe e filha no estilo Stranger Things gostaram de Marieva blogueira? Eu não dou conta".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "As definições de perfeição foram atualizadas com sucesso!", escreveu um. "Duas lindas!", falou outro. "Maravilhosas", disse um terceiro.

Confira o vídeo encantador onde Tamy Contro e Marieva aparecem juntas usando o mesmo look: