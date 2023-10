Tá enorme! MC Mirella impressiona ao exibir o barrigão na reta final da gestação

À espera da primeira filha com Dynho Alves, MC Mirella encanta seguidores ao exibir o crescimento do barrigão de grávida

A cantora MC Mirella, que está à espera de sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves, surpreendeu a todos ao exibir o crescimento de seu barrigão na reta final da gestação. Nesta terça-feira, 17, a funkeira usou as redes sociais para dividir detalhes da transformação de seu corpo durante a gravidez, que está chegando em sua reta final.

Através do stories do Instagram, Mirella publicou um vídeo em que aparece posando no espelho. Usando apenas uma lingerie e uma camiseta, a modelo de conteúdo adulto posou exibindo a parte de trás do corpo: “Minha academia foi feita naturalmente em sete meses”, ela brincou e revelou que já entrou no último trimestre da gestação.

Na sequência, a funkeira aproveitou para se derreter pelo crescimento de sua primeira herdeira, uma menina que se chamará Serena: “Olha só o tamanho dessa barriga. Temos um barrigão”, disse a influenciadora, que acariciou o abdômen durante o registro: “Menina tá grande, viu?”, Mirella legendou a publicação sobre a filha.

MC Mirella exibe barrigão da primeira gestação

Mais cedo, a influenciadora também compartilhou alguns cliques exibindo o barrigão enquando dançava em seu stories. Os registros circularam na web e renderam muitos elogios para Mirella:“Tá enorme, parece gêmeos! Que venha com saúde”, disse uma admiradora da artista. “Ela está radiante”, exaltou mais uma. “Ela está linda na gravidez”, opinou outra.

MC Mirella exibe barrigão da primeira gestação durante dança

Mamãe de primeira viagem, MC Mirella exibe barrigão

Vale lembrar que a Mirella ficou famosa com canções como 'Abusada' e 'Amiga Falsiane'. Em 2020, a artista participou do reality show da Record 'A Fazenda', e no ano seguinte, ela e seu marido, Dynho Alves, estiveram no programa 'Power Couple Brasil'; Em meio a idas e vindas, o casal anunciou a a gravidez da primogênita em maio deste ano, através das redes sociais.

