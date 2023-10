Grávida, MC Mirella revela o rosto da filha em ultrassom: "A cara da mãe"

Grávida de Dynho Alves, MC Mirella revela o rosto de sua filha Serena com ajuda de ultrassom especial; confira as fotos!

Nesta quarta-feira, 11, a cantora MC Mirella revelou que conheceu o rosto da sua filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o dançarino e funkeiro Dynho Alves. Com ajuda de um ultrassom especial, o casal pode ver o rosto da bebê pela primeira vez antes do nascimento.

À tarde, ambos anunciaram que iriam ver Serena pela primeira vez. Eles surgiram juntinhos em registros super fofos, onde Mirella mostrou seu barrigão da gravidez avançada. A artista também publicou uma foto de sua silhueta, que exibe bem as curvas da gestação.

De noite, eles compartilharam as fotos do rosto da filha e se derreteram pelo registro. "Foi dia de conhecer o rostinho da nossa pequena Serena. Olha só essa menininha linda. Estamos no sétimo mês", disse a legenda.

Mirella também compartilhou várias fotos de quando era pequena e pediu a opinião de seus seguidores. "Palpites: a cara da mamãe ou do papai?", questionaram. E logo eles receberam vários comentários do público. "A cara da mamãe", disse fã. "Nariz da mãe, mas o formato da cabeça é do pai...", opinou outro.

Outros logo se derreteram por Serena. "Perfeitinha", disse seguidor. "Ansiosa pra essa baby chegar", declarou outro. "Ai que ansiedade", disparou mais um. "Olha o narizinho dela", apontou admirador. "Que perfeição. Own narizinho mais lindo", enalteceu outro.

Confira os registros:

MC Mirella impressiona ao exibir barrigão explodindo

No último mês, MC Mirella mostrou detalhes desse momento tão especial em sua vida. Grávida, a cantora apareceu com Dynho Alves nas redes sociais e exibiu o barrigão de 6 meses na época. Juntinhos, o casal fez uma dança e impressionou seus seguidores com o tamanho da artista.

No vídeo, compartilhado no perfil de Dynho, a futura mamãe surgiu requebrando ao som de um funk com um biquíni branco de oncinha. Além de deixar o barrigão à mostra, Mirella também exibiu várias tatuagens espalhadas pelo corpo enquanto reproduzia a coreografia ao lado do marido.

“Linda e louca”, Dynho deixou um elogio para Mirella na legenda da publicação, assim como alguns de seus seguidores, que ficaram impressionados com o tamanho do barrigão da funkeira: “Que lindos! Barrigão mais lindo!”, uma admiradora exaltou. “Tá tão linda ela”, mais uma elogiou, enquanto vários fãs deixaram emojis de coração.