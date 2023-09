Grávida, MC Mirella impressiona ao exibir barrigão explodindo

Papais de primeira viagem, MC Mirella surge ao natural e exibe o barrigão ao fazer dancinha ao lado de Dynho Alves

A cantora MC Mirella está vivendo um momento muito especial em sua vida! A artista, que está esperando seu primeiro filho ao lado do dançarino Dynho Alves, impressionou seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 18, ao exibir o barrigão de grávida enquanto fazia uma dancinha ao lado do futuro papai de uma menina, que se chamará Serena.

No vídeo, que foi compartilhado no perfil de Dynho, a mais nova mamãe do pedaço aparece requebrando ao som de um funk com um biquíni branco de oncinha. Além de deixar o barrigão à mostra, Mirella também exibiu várias tatuagens espalhadas pelo corpo enquanto reproduzia a coreografia ao lado do marido.

“Linda e louca”, Dynho deixou um elogio para Mirella na legenda da publicação, assim como alguns de seus seguidores, que ficaram impressionados com o tamanho do barrigão da funkeira: “Que lindos! Barrigão mais lindo!”, uma admiradora exaltou. “Tá tão linda ela”, mais uma elogiou, enquanto vários fãs deixaram emojis de coração.

Vale lembrar que a funkeira ficou famosa com canções como ‘Abusada’ e ‘Amiga Falsiane’. Em 2020, Mirella participou do reality show da Record ‘A Fazenda’ e no ano seguinte, ela e o marido foram para o 'Power Couple Brasil' na mesma emissora. Entre idas e vindas, o casal anunciou a gravidez da primeira herdeira em maio deste ano.

"Foi um turbilhão de sentimentos. Felicidade, medo, ansiedade, amor e gratidão. Não imaginava ser mãe e pai agora, nada foi planejado, mas foi algo que sempre imaginei. Ficamos felizes com a novidade, que o nosso bebê seja um novo começo para nós", o dançarino declarou ao anunciar a gestação através das redes sociais.

MC Mirella se emociona ao ver rosto da filha no ultrassom:

No final do mês passado, MC Mirella usou as redes sociais para dividir um momento bastante emocionante. Grávida pela primeira, a cantora realizou um exame de ultrassom 3D e ficou emocionada ao ver o rostinho da filha: "Nossa Sereninha", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda do clique fofo.