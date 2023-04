Sincera, Thaila Ayala desabafa sobre a vida real no fim da gestação da filha, Tereza

'Começando a achar que serei a única mulher do mundo que ficará grávida para sempre', diz Thaila Ayala

A atriz Thaila Ayala (36) compartilhou com seus seguidores uma realidade bem diferente da glamourizada rotina dos artistas. Em sua rede social, a artista postou um vídeo em que ela aparece na conta do podcast Mil e Uma Tretas, comentando sobre como é a maternidade por trás das câmeras.

Além disso, a mulher do ator Renato Góes (36), que já é mãe de Francisco (01), relatou como está o misto de sentimentos na reta final da gestação de Tereza. "Um pouquinho de humor pra vocês! E por aí como foi ou está sendo a gestação de vocês?", escreveu ela na legenda da publicação.

"Vai chegando o final da gravidez, é hora de publicar nas redes sociais aquela foto linda, maravilhosa do ensaio fotográfico de gestante. A legenda é algo assim: 'curtindo cada segundinho dessas últimas semanas de gravidez. Desde já, saudades da barriga...' Só que não. Bom, aqui o que realmente está por trás da foto é eu estou cansada, ansiosa, inchada... Nove meses uma ova. Uma nova gravidez pode ter até 42 semanas. Sabe o que isso significa? Isso foi há mais de dez meses", disse em vídeo.

E continuou. "Quem inventou isso foi um homem. Com certeza. Voltando... Elefantes? Sim, somos elefantes. Eu não tenho mais roupas que me sirvam. Fica tudo esturricada, apertada. A essa altura do campeonato, eu me recuso a comprar mais roupas de grávida. Tudo o que queria era estar de calça, moletom, camiseta. Mas com esse calor, como que faz, a pressão fica no pé? Você quase desmaia. Então, o moletom não vai estar dando", brincou.

"Comecei a ter dúvidas se realmente é um bebê dentro da minha barriga ou uma usina geradora de energia. Esquece o moletom, o que eu quero mesmo é andar por aí de calcinha, sutiã, mas a calcinha também está difícil porque a buzanfa está enorme. Não tenho nem coração de dar uma olhada nela, entendeu? Falando em buzanfa, o marido é o único nessa casa que consegue pensar na palavra sexo. Existem boatos de que o sexo pode ajudar a entrar em trabalho de parto. Sendo assim, acho que vou dar uma pequena chance, né? Será que pega mal? Se tiver que parar no meio do ato para fazer um xixi... É assim, eu preciso urinar a cada cinco minutos. Não tenho espaço dentro de mim para o xixi. Sem contar que quando eu espirro, rezo para não fazer xixi nas calças. Nesse caso, nem sempre Deus está me atendendo. Começando a achar que serei a única mulher do mundo que ficará grávida para sempre, toda a eternidade. As pessoas me mandam mensagem assim: 'Thaila, quando o bebê vai nascer?'Eu vou salvar uma resposta automática 'não sei'. Também adoraria saber".

"Dizem que devo marcar cesariana, que é melhor. Outros dizem que não. Um parto normal é melhor. Melhor mesmo. Gente, é pedir para que todo esse pessoal encaminhe suas sugestões para um e-mail só: 'conselhosquenãopedi@xxxx.com.br'”, completou.

Vai nascer!

Thaila Ayala está em contagem regressiva para a chegada de Tereza ao mundo! E para diminuir a ansiedade, a atriz fez a alegria de seus seguidores ao mostrar a mala pronta de enxoval da herdeira que será levada para a maternidade quando a pequena vier ao mundo.