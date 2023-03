Vai nascer! Á espera de Tereza, Thaila Ayala prepara a mala da maternidade

Thaila Ayala encanta os internautas ao mostrar a mala da maternidade pronta para o nascimento da herdeira; veja

Thaila Ayala (36) está em contagem regressiva para a chegada de Tereza ao mundo! E para diminuir a ansiedade, na manhã desta sexta-feira, 31, a atriz fez a alegria de seus seguidores ao compartilhar um detalhe especial na reta final da gravidez.

Nos stories de sua conta no instagram, a artista mostrou a mala de enxoval da herdeira que será levada para a maternidade quando a pequena vier ao mundo. Com os 9 meses já completados, a beldade está prontíssima para conhecer o rostinho do amor de sua vida. “Mala pronta”, escreveu ela na legenda da foto.

Tereza será a segunda filha de Thaila, fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes (36), já que juntos o casal tem Francisco, de um aninho de idade.

Vale lembrar que recentemente Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao dividir lindos cliques em família! A mãe coruja posou usando apenas calça jeans nas fotos cheias de chamego, cobrindo os seios com os cabelos.

VEJA O STORY DE THAILA AYALA:

Foto: Reprodução/Instagram

Thaila Ayala exibe barrigão e impressiona: ''Mulher mais linda''

Chegando na reta final da gestação, Thaila Ayala mostrou seu barrigão e impressionou com tanta beleza ao surgir toda produzida e com uma blusa cropped, deixando o abdômen redondinho à mostra.

"Bunitaaa p caramba. De um trabalho lindão que está vindo por aí!", contou Thaila Ayala ao surgir arrumada e deslumbrante com maquiagem, brincos grande e look estiloso.

Não demorou para nos comentários a mamãe receber uma chuva de elogios. "Você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida", declarou Renato Góes para a amada. "Que linda", admiraram os fãs as imagens.