Sheron Menezzes realizou sonho de criança ao virar mãe: "Nasci para isso"

Em 2018, Sheron Menezzes relatou à CARA como estava enfrentando a rotina pesada da maternidade com a chegada do primeiro filho

Antes de virar protagonista de novela da TV Globo, Sheron Menezzes (39) realizou outro sonho pessoal. Em 2018, a atriz foi destaque na capa da Revista CARAS, a qual ela abriu o coração e falou sobre como estava sua vida após a chegada do pequeno Benjamin (5), seu primeiro filho.

"Quando era pequena e me perguntavam o que queria ser quando crescesse, respondia: “Mãe”. Agora tenho certeza que nasci para isso", disse Sheron, que na época fez um ensaio encantador ao lado do maridão, Saulo Bernard.

Ainda vivendo o doloroso puerpério, período de adaptação do bebê e da mãe à nova rotina, Sheron confessou que aos poucos estava encontrando uma forma de voltar a cuidar de si mesma.

"Quando chegamos da maternidade fiquei uns 10 dias na “toca”. Hoje, a primeira coisa que faço é levantar, deixá-lo dormindo, tomar banho e fazer uma maquiagem básica para tirar as olheiras porque elas nunca mais vão sair da sua cara. Trabalho a cada dia esta mulher em mim", contou.

Outro detalhe revelado pela atriz, é que ela estava se sentindo mais madura e pronta para viver o presente. "Vestiria um uniforme de supermãe, supermulher. A gente tem que se virar. Talvez por isso seja tão difícil. Quis errar sozinha. Errar e consertar".

"Acho que, quando engravidei, já me tornei uma pessoa bem mais paciente. Sempre fui de viver o futuro. Hoje, vivo o presente. Benji muda a cada dia", afirmou.

Em meio ao momento de mudanças, a carioca se divertiu ao revelar que acabou 'pagando a língua' ao ceder a algumas concepções sobre a maternidade. "Sim, me arrependo. Uma coisa que a maternidade me ensinou foi não julgar. Falava: “Meu filho nunca vai ter tablet”. Ainda não me rendi, mas aos desenhos animados, sim", disse, que recentemente divulgou várias fotos arrasadoras de sua viagem ao caribe.

