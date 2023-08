Fim de namoro de Alok marcou início de "autoconhecimento"; relembre história

Em 2017, Alok desabafou em entrevista à CARAS sobre sua rotina intensa de trabalho e como estava encarando o término com Romana Novais

Destaque na música brasileira e internacional, DJ Alok (31) volta e meia chama atenção por exibir detalhes de sua intimidade. Em 2017, o artista deu uma entrevista à Revista CARAS a qual ele falou sobre estar vivendo um período de "autoconhecimento".

Viajando em turnê pela Ásia, Alok havia acabado de desembarcar na Tailândia em busca de um momento de descanso. Na época, ele estava curtindo a solteirice depois de um término definitivo com Romana Novais, que hoje é sua esposa e mãe de seus dois filhos.

“É quase um ritual para mim passar pela Tailândia e, desta vez, consegui conhecer as ilhas Phi Phi. Lá, pude me redescobrir. Estar solteiro me abriu um caminho de autoconhecimento”, refletiu.

Em meio ao cenário paradisíaco das Ilhas Phi Phi, local ideal para relaxar e compor novos sucessos, ele garantiu que estava pronto para se tornar um novo homem. “Voltei renovado dessa última turnê. Sempre andei no automático, e, depois do fim do meu namoro, passei a olhar ao redor com mais atenção. Na China, coloquei todas as minhas ideias em prática. Foi uma viagem muito produtiva", disse.

Ainda durante a entrevista, Alok falou sobre sua trajetória no mercado asiático, no qual acabou estabelecendo parcerias com cantores chineses como Eason Chan.

Leia também: Amizade de Domingos Montagner marcou Lucy Alves: 'Não tinha pressa'

“Gravei uma campanha publicitária insana com ele e estou com duas canções encaminhadas com outros artistas. Hoje, sou o primeiro DJ lá pela escolha do público e isso só me faz continuar a trabalhar sem pensar em tirar férias”, afirmou.

Apesar da correria que enfrentava na carreira, ele confessou que amava a agitação. “Não tiro férias porque não quero. Faz mais de três anos que toco todo fim de semana. Se fico sem tocar, me sinto perdido! Quando você faz o que ama, não quer férias”, contou.

Em homenagem aos 30 anos da CARAS Brasil, relembre reportagens como esta clicando aqui.