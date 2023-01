Separada, Andressa Urach comenta sobre suspeita de gravidez: ''Estou em choque''

Andressa Urach suspeita de terceira gravidez e fala de possível reconciliação com o pai de seu caçula, Thiago Lopes

A influenciadora Andressa Urach (35) revelou que está com suspeitas de uma nova gravidez, na noite de terça-feira, 10.

Em vídeo publicado em seu canal do YouTube, a famosa, que já é mãe de Arthur, de 17 anos, de relacionamento anterior, e de Leon, de 11 meses, com Thiago Lopes, de quem está separada, falou que familiares notaram uma barriguinha e confessou estar assustada com a possibilidade de estar grávida pela terceira vez.

"Quero compartilhar com vocês: duas pessoas da minha família me acharam barrigudinha e desde então eu estou meio que encucada. Perguntaram assim: 'você está grávida?', e e eu disse 'não'. Só que eu não me lembro qual foi o último dia da minha menstruação. Realmente estou com a barriguinha mais inchada. Apesar de eu ter comido muito agora no Natal, fui me pesar eu tinha engordado 4 kg. Aí eu comecei a ficar encucada. 'Será que estou grávida, será que estou grávida, ai meu Deus!'", começou falando.

"Agora para tirar essa ansiedade: vou ali na farmácia comprar um teste de gravidez. Não sei se estou, mas se estiver vai ser bem-vindo, apesar de ser um susto. Eu estou tomando remédios por causa do transtorno bipolar e um dos que eu tomo não é bom, não pode tomar se a mulher está grávida", acrescentou, comentando sobre uma possível reconciliação com Thiago.

Andressa afirmou que contará aos fãs sobre o resultado do teste. "Agora estou um pouco assustada e como vocês estão sempre aqui comigo, eu estou agora ajeitando minha vida, organizando a minha vida, foi um grande susto tudo que aconteceu, mas graças a Deus está tudo em paz. Sobre o Thiago, sobre se estou ou não casada, a gente está indo aos pouquinhos. Melhor a gente fazer as coisas com calma. Eu tomo anticoncepcional direto para não menstruar, mas eu estou em choque", finalizou a loira.

Confira o vídeo de Andressa Urach:

Andressa Urach reencontra o caçula após período em clínica psiquiátrica

A modelo Andressa Urach está novamente com o filho caçula, Leon, nos braços. Ela contou que o bebê estava com o pai, Thiago Lopes, desde que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. Desde então, ela ficou sem ver o bebê. A estrela conseguiu reencontrar o filho e comemorou nas redes sociais.

No Instagram, Urach mostrou uma foto com o filho no colo enquanto brincavam na sala de casa. “Meu Leon voltou para mim”, disse ela na legenda.

