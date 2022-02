Sem camisa, Chay Suede surge com o caçula no colo e encanta a web: ''Um paizão desses''

Ator Chay Suede compartilhou registros do final de semana e explodiu o fofurômetro em fotos com o caçula com Laura Neiva, José

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 08h33

O papai babão Chay Suede (29) encheu seu feed de amor no domingo, 13!

O ator compartilhou uma sequência de registros encantadores com o filho mais novo, o pequeno José, de apenas três meses de vida, de seu casamento com a modelo e atriz Laura Neiva (28), com quem completou 3 anos de casamento no início do mês e tem mais uma herdeira, Maria (2).

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, o artista surgiu de boné e sem camisa exibindo os músculos. No quintal de casa, ele posou segurando o caçula no colo.

"Fim de semana do jeito que a gente ama. Bom domingo, turminha :))", escreveu Chay na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos e fãs se derreteram pelos dois. "Lindos!", elogiou Thiaguinho (38). "Ai, quanto amor!", disse Ivete Sangalo (49). "Vai machucar a criança, cara", brincou João Vicente de Castro. "Que criança linda, mas não podia ser diferente. Ele é a cara da mãe", comparou um seguidor. "Um paizão desses com o neném mais fofura de todos", babou outra.

Chay Suede fala sobre novo filme com Alexandre Nero

Recentemente, Chay Suede comentou sobre seu novo trabalho nos cinemas! No dia 17 de fevereiro, o filme A Jaula estará disponível para o público. No thriller, ele contracena com Alexandre Nero (51), com quem compartilhou o papel do comendador José Alfredo de Medeiros em Império (2014). "Falta muito pouco, turminha. Eu to super ansioso pra que vocês assistam "A Jaula", que estreia dia 17/02 nos cinemas. Eu deixei o trailer nos destaques, vai lá assistir e depois me conta o que achou aqui nos comentários?", disse ele ao postar um registro da produção dirigida pelo fotógrafo e jornalista João Winter.

Confira os cliques de Chay Suede com o herdeiro, José: