Segundo bebê de Rihanna e A$AP Rocky é na verdade um menino, diz TMZ

O segundo filho de Rihanna e A$AP Rocky teria nascido no início do mês de Agosto e tabloides diziam ser uma menina

Parece que o segundo bebê de Rihanna e A$AP Rocky não é uma menina, como havia sido divulgado pelo Media Take Out no início do mês. De acordo com o site TMZ, em matéria publicada na última segunda-feira, 21, a estrela deu à luz um menino!

No começo do mês diversos veículos teriam noticiado que a Riri teria dado a luz para uma menina “com os olhos tão verdes quanto os da mãe”, mas segundo as fontes do site, o bebê tem "R" na inicial do nome e teria nascido em 3 agosto, em Los Angeles, na Califórnia.

A dupla anunciou a segunda gravidez da cantora durante seu show no intervalo do Super Bowl. Em maio deste ano, Rihanna e A$AP compareceram ao MET Gala. No evento, a cantora comentou um pouco sobre sua segunda gestação e as diferenças com a primeira:“É muito diferente da primeira. Sem desejos, muita náusea. Tudo está diferente, mas eu estou adorando”, disse.

Segundo informação compartilhada pela People, a cantora não planeja mais ter filhos: ”Rihanna sente que sua família agora está completa e que isso é algo que ela sempre quis”, revelou a fonte para a revista.

O primeiro filho de Rihanna e A$AP Rocky nasceu em maio de 2022. O casal decidiu não revelar o nome e nem mostrar o rosto do filho. Porém, Rihanna foi obrigada a mostrar o rostinho do menino em suas redes sociais porque havia sido flagrada por paparazzis com a criança.

Após isso, Rihanna participou com o filho em diversos ensaios fotográficos, até mesmo de sua própria marca. A artista também compartilhou momentos do marido com o filho. Sobre o nome do primeiro filho, nada foi revelado oficialmente, mas de acordo com um jornal britânico, o menino se chamaria Rza.

Fãs acreditam que Rihanna pode ter se casado secretamente com A$AP Rocky

Distante dos holofotes, Rihanna e A$AP Rocky sempre instigam os fãs sobre o status de relacionamento e recentemente durante uma apresentação, o cantor se referiu à Rihanna como sua esposa, e foi o suficiente para deixar os fãs alucinados com especulações. “Gostaria de dedicar esta música à minha linda esposa que está aqui presente”, declarou A$AP Rocky.

Algumas teorias foram criadas, mas ainda não está claro se Rocky estava apenas se referindo carinhosamente à cantora, ou se o termo foi empregado de forma literal. Porém o casal nunca confirmou nada.