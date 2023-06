Fãs acreditam que Rihanna pode ter se casado secretamente com A$AP Rocky

Os rumores foram levantados após declaração misteriosa do cantor para Rihanna durante show em Cannes

Mesmo distante dos holofotes, Rihanna sempre está em alta. Desta vez, quem a fez virar notícia foi o seu parceiro e pai de seus dois filhos, A$AP Rocky. Recentemente, o cantor realizou uma apresentação patrocinada pelo Spotify, em Cannes, e uma declaração sua deixou os internautas em êxtase.

Durante a pausa de sua segunda apresentação, o cantor se referiu à Rihanna como sua esposa, deixando os fãs alucinados com especulações. “Gostaria de dedicar esta música à minha linda esposa que está aqui presente”, declarou A$AP Rocky. Ele e Rihanna já tem um filho juntos e estão aguardando o segundo, anunciado durante a icônica apresentação da cantora no Superbowl.

Algumas teorias foram criadas, mas ainda não está claro se Rocky estava apenas se referindo carinhosamente à cantora, ou se o termo foi empregado de forma literal. O casal até então não se pronunciou, mas os fãs estão disparando comentários sobre o ocorrido nas redes sociais: “Então ASAP e Rihanna são casados?”, disse um, enquanto outro questionou: “Espere, Rihanna e A$AP Rocky estão casados e não nos contou?”.

Será que os pombinhos realmente deram um passo a mais no relacionamento ou tudo não passou de uma brincadeira? Vale lembrar que no MET Gala desse ano, Riri estava vestida com um vestido inteiro branco... será que fou uma dica?

Nome do filho de Rihanna é revelado

A cantora Rihanna escolheu um nome diferente para o seu primeiro filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. O bebê vai completar um ano em breve e a mamãe coruja fez mistério sobre o nome da criança. Até agora, ela não confirmou oficialmente qual é o nome do bebê. Porém, o jornal britânico Daily Mail revelou que descobriu o nome da criança.

De acordo com a publicação, o filho de Rihanna se chama RZA Athelson Mayers. O nome foi revelado quando uma cópia da certidão de nascimento vazou na internet. A cantora e o marido escolheram o nome inspirado em um líder do hip hop.

O nome do bebê seria inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, que se chama Athelstan – que significa pedra nobre. Atualmente, Rihanna está grávida do seu segundo filho.