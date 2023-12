Saiba qual é o significado do nome do sexto filho de Juliano Cazarré

Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, decidem o nome do sexto filho do casal, que nascerá em 2024. Saiba o significado

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, esperam o nascimento do sexto filho do casal e já decidiram qual é o nome do menino. O bebê vai se chamarEstêvão e deve nascer em março de 2024. Que tal saber o significado do nome? Confira abaixo!

O nome Estêvão tem origem grega e significa “coroa” ou “coroa de glória”. Além disso, o nome tem um significado bíblico. Este é o nome do primeiro mártir cristão, o Santo Estevão, que se recusou a renunciar sua fé em Jesus Cristo e morreu apedrejado. Assim, o nome Estêvão é associado com a fé absoluta e a coragem.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já têm cinco filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10 anos, Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 anos, e Maria Guilhermina, de 1 ano.

Leticia Cazarré fala sobre a decisão de ter vários filhos

No último final de semana, Leticia Cazarré abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e respondeu sobre ter vários filhos. Um fã perguntou: “Depois do Estêvão, vocês pensam em continuar tendo filhos?”. Então, ela respondeu com sua crença.

“Essa pergunta é estranha para quem entende o que é a abertura à vida e a prática. Nossa cultura - humanista, cientificista, secularistas - há muito nos separou de Deus e da noção de que certas coisas (como os filhos que vamos ter) não estão e não deveriam estar sob o controle da nossa vontade e do nosso ‘pensamento’. Um filho é uma pessoa criada e desejada por Deus e confiada a nós, pais. Não é uma coisa/objeto que a gente possa simplesmente rejeitar. Quando você entende isso e entende também que o casamento, o matrimônio, é uma promessa nossa para Deus e de Deus para nós, você percebe que Ele é quem vai decidir quantos filhos vocês terão. Isso significa que seja fácil? Não. Isso significa que a gente não sente medo? Não. Isso significa que a gente só vai ter filhos se eles forem saudáveis? Não. Isso significa que a vida vale infinitamente mais do que a gente imagina, e que vamos nos dobrar à vontade de Deus ainda que isso seja muito difícil e custe muito", disse ela.

Esposa de Juliano Cazarré mostra o barrigão

A bióloga e fashionista Leticia Cazarré surpreendeu ao mostrar o quanto sua barriga de grávida já cresceu! Esposa do ator Juliano Cazarré, ela mostrou o seu barrigão durante o seu treino nesta terça-feira, 14.

A estrela surgiu com a barriga de fora ao usar look justo e deixou a nova silhueta à mostra nos stories do Instagram. Ela espera o nascimento do seu sexto filho, que será mais um menino.