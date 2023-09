Saiba qual é o nome do segundo filho da cantora Rihanna

Nome do segundo filho da cantora Rihanna e A$AP Rocky é divulgado pela imprensa norte-americana. Saiba qual é

A cantora Rihanna já é mãe de duas crianças, mas estava fazendo mistério sobre o nome do segundo filho, fruto do casamento com A$AP Rocky. Porém, a imprensa norte-americana vazou qual é o nome da criança!

Nesta sexta-feira, 8, a revista People revelou qual é o possível nome do segundo filho do casal. De acordo com a publicação, o site The Blast conseguiu ter acesso à certidão de nascimento do bebê e descobriu o nome dele.

O segundo filho, que é um menino, de Rihanna e A$AP Rocky teria recebido o nome de Riot Rose Mayers . Ele nasceu dia 1 de agosto de 2023 no Hospital Cedar Sinai, em Los Angeles, às 7h41. Por enquanto, o casal famoso ainda não se pronunciou sobre o suposto nome do filho e também não mostrou foto da criança.

Vale lembrar que o casal já tem outro menino, que é o RZA Athelston, de 15 meses de vida. O nome do primeiro filho deles foi inspirado no produtor e rapper RZA, que é o líder do Wu-Tang Clan, um coletivo de hip hop norte-americano. O nome do meio da criança é uma homenagem para o seu pai, qu esse chama Athelstan – que significa pedra nobre.

Fãs acreditam que Rihanna pode ter se casado secretamente com A$AP Rocky

Distante dos holofotes, Rihanna e A$AP Rocky sempre instigam os fãs sobre o status de relacionamento e recentemente durante uma apresentação, o cantor se referiu à Rihanna como sua esposa, e foi o suficiente para deixar os fãs alucinados com especulações. “Gostaria de dedicar esta música à minha linda esposa que está aqui presente”, declarou A$AP Rocky.

Algumas teorias foram criadas, mas ainda não está claro se Rocky estava apenas se referindo carinhosamente à cantora, ou se o termo foi empregado de forma literal. Porém o casal nunca confirmou nada.