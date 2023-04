Saiba o que diz o mapa astral da filha de Viih Tube e Eliezer

Mapa astral de Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, aponta sucesso na vida da menina. Saiba mais!

A pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, nasceu no dia 9 de abril deste ano em uma maternidade de São Paulo. Agora, o mapa astral da menina foi feito e apontou que ela terá um futuro repleto de realizações e sucesso.

O site Astrolink divulgou informações sobre o mapa astral da menina. “O Mapa Astral de Lua Di Felice indica que ela nasceu sob o Sol de Áries, com ascendente em Touro e Lua em Escorpião. A presença de seu Sol em conjunto com Júpiter, aponta sorte, abundância e riquezas. Além disso, a astrologia indica que a primogênita dos ex-BBBs tem grande probabilidade de ter grandes conquistas por sua inteligência e se destacará em todos os aspectos de sua vida", informaram.

Além disso, a análise apontou que Lua terá uma força criativa e corajosa, e poderá ter uma personalidade mais séria e reservada. Ela ainda terá muito talento e terá grandes realizações em sua vida, com direito a um toque de sensibilidade por causa da lua em escorpião.

Outro detalhe do mapa astral de Lua mostra que ela será comprometido com tudo o que fizer e será determinada com a sua vida profissional. Além disso, a publicação revelou que Lua faz parte de crianças de uma nova geração. "As crianças que nasceram a partir de março deste ano fazem parte de uma geração que poderá mudar a forma como enxergamos o mundo, já que são as primeiras que conhecemos que têm em seus Mapas Astrais a configuração de Plutão em Aquário. Também há um indicativo de serem crianças muito criativas, com inclinação às Artes, uma vez que têm a presença de Saturno em Peixes", informaram.

Viih Tube mostra vídeo do parto

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tubeemocionou seus fãs ao compartilhar o vídeo do dia do nascimento da filha,Lua, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. Ela exibiu as imagens do seu parto em um vídeo especial no Instagram.

"Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa cedinho ela nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa. Ela é MUITO linda, não consigo acreditar que saiu de mim, tão perfeita, parece que foi esculpida, cada traço seu filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje", disse ela.

E completou: "Eu olho pra você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual, é um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo! Protegerei você de absolutamente tudo minha princesa! Nossa jornada juntas tá só começando! Logo gravo meu relato de parto pra vocês pra contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira".