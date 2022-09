Sabrina Petraglia reúne a família no quinto mês do filho caçula, Léo

A atriz Sabrina Petraglia mostrou as fotos da família reunida na festa intimista de cinco meses do filho caçula, Léo

Leo, o filho caçula de Sabrina Petraglia (39) e Ramón Velázquez, completou cinco meses de vida no último dia 10, e para comemorar a data especial, a artista reuniu a família e mostrou os detalhes da festa intimista nas redes sociais.

Na primeira imagem publicada no perfil do Instagram da atriz na tarde desta segunda-feira, 12, ela aparece com o pequeno, o marido e os filhos mais velhos, Gael (3) e Maya (1). Os três aparecem usando macacões coloridos.

Em outra foto, Petraglia está com alguns dos seus familiares com o bolo do mesversário de Leo, que teve como tema patinhos. Na legenda, ela se derreteu: "Meus Patinhos Coloridos. Comemorando os 5 meses do Léo! #irmaos #mesversario #patinhos", escreveu a atriz na publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os registros e se derreteram nos comentários. "Que amor. Linda família", disse uma internauta. "Parabéns, príncipe", escreveu outra. "É muita fofura em uma foto só", falou uma seguidora. "Família linda. Parabéns para esse bebê lindo", falou mais uma. "Muita fofura. Viva o Léo", comentou uma fã

Confira as fotos do mesversário do filho caçula da atriz Sabrina Petraglia:

