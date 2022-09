Sabrina Petraglia encanta ao mostrar os três filhos com looks combinando: "Cumplicidade eterna"

A atriz Sabrina Petraglia comemorou o 'Dia do Irmão' postando uma foto de Gael, Maya e Leo nas redes sociais

Sabrina Petraglia(39) explodiu o fofurômetro ao compartilhar um novo clique dos três filhos juntos. Nesta segunda-feira, 5, é comemorado o Dia do Irmão, e para comemorar a data, ela mostrou Gael (3), Maya (1) e Léo (4 meses) com looks combinando.

As crianças, fruto do relacionamento da atriz com Ramón Velázquez, aparecem na imagem deitados lado a lado, usando um moletom cor de vinho, e na legenda ela falou que deseja que a cumplicidade e parceria entre eles dure para sempre.

"Irmãos: cumplicidade eterna, na calmaria e na baderna. Que essa parceria e alegria da infância possa viajar no tempo, que as brigas fiquem pequenas e a conexão entre eles seja cada vez maior, sempre. Como é na casa de vocês? Brigas e diversão também?", escreveu a artista.

Os internautas se derreteram pelo registro. "Que família linda", disse uma seguidora. "Tão lindos", escreveu outra. "Muito amor em uma foto", falou uma fã. "Que fofos. Amor de irmão é tudo de bom", comentou mais uma.

Confira a foto dos três filhos de Sabrina Petraglia:

Mesversário de Léo

Sabrina Petraglia comemorou mais um mês de vida do filho mais novo, o pequeno Léo! A atriz compartilhou um clique da família toda reunida no mêsversário do caçula, que completou 4 meses. Na imagem, a artista surgiu ao lado do marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e dos filhos mais velhos, Gael e Maya, vestidos de marinheiros, tema da festa, que contou com um lindo bolo e docinhos com âncora, barquinho e conchas.

