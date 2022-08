Sabrina Petraglia celebra 4 meses do caçula com festinha em família

Atriz Sabrina Petraglia mostra comemoração de mais um mêsversário do filho caçula, Léo, ao lado do marido, Ramón, e dos filhos

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 12h16

A mamãe coruja Sabrina Petraglia (39) não deixou a data passar em branco e comemorou mais um mês de vida do filho mais novo, o pequeno Léo!

Nesta quarta-feira, 17, a atriz compartilhou um clique da família toda reunida no mêsversário do caçula, que completou 4 meses.

Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a artista surgiu ao lado do marido, o engenheiro Ramón Velázquez, e dos filhos mais velhos, Gael (3) e Maya, de um aninho, vestidos de marinheiros, tema da festa, que contou com um lindo bolo e docinhos com âncora, barquinho e conchas.

"Meus marinheiros, vocês são meu mar. Navegar na imensidão de quem vocês são, me encanta todos os dias. Feliz 4 meses, meu menino Léo. Saúde", declarou Sabrina na legenda da publicação.

"Família mais linda", "Ahhh... que lindo! Muita saúde, muito amor... para ele!", "Que fofo", "Gente que tanta lindeza", se derreteram os seguidores nos comentários.

Sabrina Petraglia faz reflexão sobre amamentação

Recentemente, Sabrina Petraglia dividiu alguns cliques em que aparece amamentando Maya e Léo. A atriz usou os registros para falar sobre o Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, e refletiu sobre sua experiência ao amamentar os três filhos. "Eu amamento desde 2019. Por escolha, são 3 anos. Sempre intenso, prazeroso, dolorido e difícil. Com Gael, foi sofrido no começo. O leite não descia nos primeiros dias em que ele passou na UTI Neonatal. Vencemos pela insistência, eu… pela vontade louca de amamentar. Entrei na árdua livre demanda, na dedicação da amamentação exclusiva. Gael não engordava e certamente chegou a passar fome até engrenar", revelou.

