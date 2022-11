Sabrina Petraglia posta vídeo com a família e se declara para o caçula: ''O tempo é mágico''

Atriz Sabrina Petraglia encanta ao mostrar momentos fofos em ao lado do marido e dos filhos e se derrete pelo filho mais novo, Léo

A atriz Sabrina Petraglia (39) usou as redes sociais para se declarar para seu filho mais novo e encheu o feed de amor!

Na terça-feira, 08, a famosa compartilhou um vídeo encantador com compilado de imagens da família. Os pequenos Gael (3), Maya (1) e o caçula, Léo, de seis meses, fruto de seu casamento com o engenheiro Ramón Velázquez.

Os papais e as crianças surgiram em momentos de intimidade e brincadeiras durante ensaio fotográfico feito por Babuska Fotografia. No seu feed no Instagram, a mamãe coruja aproveitou para falar sobre o tempo com o bebê durante os seis meses de vida dele.

"Você foi o terceiro da fila, aquele que chegou com a casa já bagunçada, com gente já no berço, no cadeirão, na banheira e no coração da mamãe. Teve que conquistar o seu espaço e fez isso com muita ternura, um carinha de bem com a vida, que sorri pro mundo conquistando tudo e todos ao seu redor. Assim é Léo, o meu leão, que precisa rugir pra se fazer entender rs... com um choro nada manso, consegue o que quer. Adora carinho, aconchego e ama estar no meio dos irmãos. Veio pra completar uma família que não sabia o quanto ele faltava. Encheu ainda mais minha vida de alegria, de dobrinhas especiais, caras e bocas", iniciou Sabrina.

"Foram 6 meses de mais aprendizados, mais meus do que seus. O tempo é mágico, é lindo, é assustador também... pois realmente voa e eu quero guardar os nossos momentos em uma caixinha mental, pra nunca esquecer e poder acessar sempre que estiver saudosa do cheirinho de nenê dos meus filhotes, das palavras faladas erradas, dos olhinhos cintilantes descobrindo o mundo, de tudo. Obrigada @babuskafotografia por eternizar alguns momentos lindos que vivemos, me emociono ao ver cada segundo do trabalho de vocês", agradeceu a artista.

Ao finalizar, Sabrina Petraglia destacou o amor pelos três filhos. "Hoje estou nostálgica, querendo que o tempo pare um pouco, pois enquanto vejo os momentos dos 6 meses do Léo, já bate à porta os seus 7 meses. Ainda bem que a beleza de crescer supera a tristeza de deixar o tempo ir. E me orgulho de vocês 3, crescendo de maneira tão bonita, se tornando seres amorosos, gentis e tão especiais. Estarei sempre aqui, assistindo, torcendo, e ajudando quando precisarem. Amo vocês, meu trio, sejam felizes sempre, com amor, mamãe."

Sabrina Petraglia mostra primeira aula de natação do filho, Léo

Alerta fofura! Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos do filho caçula, Léo, em sua primeira aula de natação. Nas imagens, a atriz aparece na piscina segurando o herdeiro, que está todo sorridente usando uma bermuda listrada e uma camiseta vermelha.

Ao dividir os cliques, a artista se derreteu pelo momento. "Hoje, Léo fez sua primeira aula de natação e que delícia foi esse momento! Lembrei que comecei a aprender a nadar quando ele ainda estava na minha barriga", começou a legenda. Em seguida, Petraglia relembrou que começou a nadar quando estava grávida de Léo, e não escondeu sua felicidade ao ver que o bebê estava gostando de ficar na água. "Pela foto, acho que dá pra sentir a alegria e o quanto estávamos à vontade dentro dessa água refrescante! Meu peixinho amou a experiência!", completou.

