Sabrina Petraglia encanta ao mostrar primeira aula de natação do filho, Léo: "Meu peixinho"

A atriz Sabrina Petraglia explodiu o fofurômetro ao mostrar a primeira aula de natação do filho na web

Alerta fofura! Sabrina Petraglia (39) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos do filho caçula, Léo (seis meses), em sua primeira aula de natação.

Nas imagens publicada no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 26, a atriz aparece na piscina segurando o herdeiro, que está todo sorridente usando uma bermuda listrada e uma camiseta vermelha.

Ao dividir os cliques, a artista se derreteu pelo momento. "Hoje, Léo fez sua primeira aula de natação e que delícia foi esse momento! Lembrei que comecei a aprender a nadar quando ele ainda estava na minha barriga", começou a legenda.

Em seguida, Petraglia relembrou que começou a nadar quando estava grávida de Léo, e não escondeu sua felicidade ao ver que o bebê estava gostando de ficar na água. "Pela foto, acho que dá pra sentir a alegria e o quanto estávamos à vontade dentro dessa água refrescante! Meu peixinho amou a experiência!", completou.

Confira as fotos do filho de Sabrina Petraglia na aula de natação:

Mesversário do filho

Sabrina Petraglia (39) preparou uma festa temática para comemorar mais um mês de vida do filho caçula, Léo, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez. Nas redes sociais, ela mostrou alguns cliques da família fantasiada em clima de Halloween para festejar o sexto mês do herdeiro.

"Outubro chegou e Léo já faz 6 meses amanhã! Antecipamos a comemoração porque papai vai ter que viajar a trabalho outra vez. Por aqui, as crianças já estão em clima de Halloween", celebrou a artista, que também é mãe de Gael (3) e Maya (1).

