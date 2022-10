Com tema 'Halloween', Sabrina Petraglia comemora seis meses do filho caçula: "Pura diversão"

A atriz Sabrina Petraglia mostrou os detalhes da comemoração dos seis meses de vida do filho caçula, Léo

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 17h06

Sabrina Petraglia (39) preparou uma festa temática neste domingo, 9, para comemorar mais um mês de vida do filho caçula, Léo, fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

Em seu perfil no Instagram, a atriz mostrou alguns cliques da família fantasiada em clima de Halloween para festejar o mesversário do herdeiro, e revelou que adiantou a festa devido a uma viagem de trabalho do marido. Léo, aliás, completa seis meses nesta segunda-feira, 10.

"Outubro chegou e Léo já faz 6 meses amanhã! Antecipamos a comemoração porque papai vai ter que viajar a trabalho outra vez. Por aqui, as crianças já estão em clima de Halloween", celebrou a artista, que também é mãe de Gael (3) e Maya (1).

E seguida, Sabrina falou sobre a decoração. "Consegui dar um pulo rápido na 25 de março e decoramos juntos a festa deste mês… pura diversão! O bolo foi feito pelo amigo e artista talentoso @leovilelacakes. Os monstrinhos ficaram sensacionais e, por dentro, o bolo bem molhadinho! #mesversario #mostrinhos #leofaz6 #irmaos", completou.

Confira as fotos do mesversário do filho de Sabrina Petraglia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Petraglia (@sabrinapetraglia)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!