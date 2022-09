Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram ter o quarto filho por um motivo preocupante: ''Foi um alerta''

Fonte revela razão que motivou o ator Ryan Reynolds e a atriz Blake Lively decidirem ter o quarto filho

Na última semana, a atriz Blake Lively (35) e o ator Ryan Reynolds (45) anunciaram que estão esperando o quarto filho. Os atores, que também são pais das pequenas James (6), Inez (4) e Betty (2), revelaram que há um bom motivo para eles terem escolhido este momento para uma nova gravidez.

De acordo com uma fonte do site HollywoodLife próxima ao casal, detalhou que o susto que o astro de Deadpool (2016) levou com sua saúde fez com que ele e a esposa quisessem focar mais em sua família: “Foi um grande alerta para ele”, explicou o insider.

“Depois da crise de colonoscopia, Ryan e Blake perceberam que queriam desacelerar e aproveitar o que construíram juntos. Foi quando eles decidiram que agora era a hora de ter outro filho. Eles estão colocando sua saúde, casamento e família antes de qualquer coisa na vida. Todo o resto vem depois disso.”, detalhou o insider.

A fonte apontou que o ator canadense "estava tão focado em sua carreira massiva e família perfeita que ele nem estava pensando em sua própria saúde”, pontuou. "[Essa experiência] fez Ryan perceber que ele não era um super-herói na vida real. Sem a saúde dele, nada mais na vida seria possível”, acrescentou.

De acordo com o insider, o resultado da colonoscopia também impactou nos hábitos da atriz de Gossip Girl (2008): “[Ela] já é uma mulher incrivelmente saudável e isso a tornou ainda mais hiperconsciente de sua saúde geral. Nenhum deles toma um dia como garantido e ambos se sentem muito abençoados por ter outro bebê”, explicou.

Ryan Reynolds revelou nas redes sociais recentemente que descobriu um pólipo ao fazer uma colonoscopia para um vídeo do YouTube. De acordo com seu médico, o crescimento de tecido anormal era "potencialmente fatal", podendo se desenvolver num câncer.

"É um passo simples que poderia literalmente salvar a sua vida", disse o ator de 45 anos. Após cerca de meia hora de exame, um dos médicos informou a ele que haviam encontrado um pequeno pólipo. "Isso provavelmente salvou a sua vida. Não é brincadeira, não estou exagerando. É exatamente por isso que fazemos os exames", disse o médico.

Ryan passou por um procedimento para remover o pólipo e reforçou a importância: "Você está interrompendo a história natural de uma doença, de um processo de algo que poderia ter se tornado um câncer e causado diversos problemas.", disse ele na época.