Blake Lively está grávida do quarto filho com Ryan Reynolds

Blake Lively e Ryan Reynolds esperam o nascimento do quarto filho juntos

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 15h06

A atriz Blake Lively, conhecida pelo sucesso da série Gossip Girl, será mamãe pela quarta vez! Ela anunciou a gestação durante um evento nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 15.

Sorridente, a estrela deixou a barriga em evidência em seu look, mas não comentou sobre a gestação com os jornalistas presentes no local.

Blake é casada com o ator Ryan Reynolds desde 2012, mas estão juntos desde 2010. Eles já são pais de três meninas: James (7), Inez (5) e Betty (2).

Recentemente, Ryan contou sobre a impotância de passar mais tempo com as filhas. “A maior coisa para mim é que não quero deixar de passar o tempo com as minhas crianças”, disse ele, e completou: “Eu quero que minhas crianças tenham uma vida normal e linda. Por muitos anos, quando a minha esposa filmava um filme, eu não filmava e ficava com as crianças, e vice-versa. Então nós trocávamos. Nunca trabalhamos ao mesmo tempo, mas sempre estávamos longe. Agora que elas tem a escola, elas têm uma vida normal. Eu penso que é totalmente importante para o desenvolvimento delas e eu realmente gosto de ser um pai presente”.