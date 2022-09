Blake Lively compartilha fotos "reais" da gravidez para se livrar de paparazzi

Atriz Blake Lively compartilha enxurrada de fotos raras da sua nova gravidez para afastar assédio dos paparazzis

A atriz Blake Lively (35), conhecida pelo seu papel em Gossip Girl (2007), usou as redes sociais no último sábado, 17, para compartilhar novas fotos da sua quarta gravidez, anunciada em um evento na quinta-feira, 15, e criticar os paparazzis que andam invadindo a privacidade da sua família.

Desde o anúncio da nova gravidez, a artista revelou que os fotógrafos, aparentemente, estão acampados do lado de fora de sua mansão com o ator Ryan Reynolds (45), marido e pai dos seus outros três filhos.

Dentro de dois dias, a artista estava pronta para resolver o problema com suas próprias mãos, e ela postou 10 fotos de gravidez para que ela e sua família possam ter um pouco de paz e privacidade nesse momento importante.

Nos registros, compartilhados no Instagram, não incluiu nenhuma foto dos seus outros filhos, mas havia fotos dela com a família e amigos, incluindo sua amiga de longa data, a cantora Taylor Swift (32): “Aqui estão fotos minhas grávidas na vida real para que os 11 caras esperando do lado de fora da minha casa para me verem me deixem em paz. Você estão assustando a mim e os meus filhos”, escreveu a artista na legenda da publicação.

“Obrigado a todos por todo o amor e respeito e por continuarem deixando de seguir contas e publicações que compartilham fotos de crianças. Vocês têm todo o poder contra eles. E obrigado à mídia que tem uma “Política de Proibição de Crianças”. Todos vocês fazem toda a diferença. Muito amor. Beijos, B”, finalizou ela.

Ryan e Blake também são pais de três meninas: James, de 7 anos; Inez, de 5 anos; e Betty, 2 anos.

