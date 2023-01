Bebê / Comemorações

Romana Novais comemora 3 anos de Ravi com passeio em parques de Orlando

Romana Novais é mãe de Ravi e Raika, frutos de seu casamento com o DJ Alok, e foi aproveitar as férias nos Estados Unidos com a família

CARAS Digital Publicado em 18/01/2023, às 14h32

Romana Novais comemora aniversario de Ravi - Foto: Reprodução / Instagram