Rihanna publica fotos raras de seu filho com A$AP Rocky

Cantora Rihanna encanta seguidores ao mostrar fotos raras de primogênito

Nesta terça-feira, 11, a cantora barbadiana Rihanna (35) encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos raras de seu filho. O menino, que ainda não teve seu nome revelado, é fruto do relacionamento da artista com o rapper A$AP Rocky (34). Os cliques mostram a criança em um momento de divertimento durante o feriado da Páscoa.

“Olha só você”, escreveu a cantora, completamente apaixonada, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, o bebê aparece no gramado, brincando com um coelhinho de pelúcia, além de um livro que fala sobre o dia especial.

Já em algumas fotos, o primogênito da barbadiana, que está grávida de seu segundo filho com o rapper, surge usando algumas orelhinhas de coelho, enquanto em outras, o bebê aparece dentro de casa.

Rihanna encanta fãs ao compartilhar vídeo raro de seu filho

No começo do mês de abril, Rihanna deixou seus seguidores apaixonados ao mostrar um vídeo de seu filho em suas redes sociais. A cantora não mostrava sua cara e surgiu exibindo a boa forma vestido um top preto. A artista levava seu primeiro filho no colo. O menino, que não teve seu nome revelado, aparecia esbanjando alegria e sorrindo no clipe gravado pela mãe. “Olha quem não quer que a mamãe treine”, desabafou a diva pop na legenda da publicação rara feita com o filho.