Rihanna encanta fãs ao compartilhar vídeo raro de seu filho

A cantora Rihanna causou comoção nas redes sociais ao compartilhar um momento do seu filho

Neste último sábado, 1, Rihanna causou comoção na internet ao publicar um vídeo raro do seu filho em seu Instagram.

A cantora não mostrava sua cara e surgiu exibindo a boa forma vestido um top preto. A artista levava seu primeiro filho no colo.

O menino, que não teve seu nome revelado, aparecia esbanjando alegria e sorrindo no clipe gravado pela mãe.

“Olha quem não quer que a mamãe treine”, desabafou a diva pop na legenda da publicação rara feita com o filho.

Os fãs da dona do hit “Diamonds” adoraram o clipe e rasgaram elogios ao bebê nos comentários! “Ele é muito fofo”, escreveu um seguidor. E outro fã comentou: “Ele tem um sorriso bonito”.

Em fevereiro deste ano, Rihanna performou seus maiores hits no intervalo do Super Bowl e anunciou que está esperando seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky.

Nasceu!

Ainda neste sábado, a atriz americana Kaley Cuoco, famosa por interpretar a personagem Penny na série "The Big Bang Theory" mostrou as primeiras fotos da filha recém-nascida.

A filha da atriz que recebeu o nome de Matilda, veio ao mundo no último dia 30 e é fruto do casamento de Kaley e Tom Pelphrey.