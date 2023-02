Repórter da Globo, Cinthia Toledo anuncia que está grávida: 'Dose dupla'

Integrante do telejornal Hora 1, da Globo, Cinthia Toledo conta que está grávida do seu segundo filho

A repórter Cinthia Toledo, que faz parte do time de profissionais do telejornal Hora 1, da Globo, anunciou que está grávida ! Logo após a transmissão desta quinta-feira, 16, ela contou a novidade nas redes sociais.

Cinthia mostrou uma foto do seu look do dia no Instagram e apareceu com a mão na barriguinha que já está crescendo . “De volta! E em dose dupla! Arrastapro lado para ver”, disse ela.

Rapidamente, vários amigos comemoraram a novidade. “Ah que linda! Parabéns, amiga! Deus ilumine ainda mais sua família linda”, disse Michelle Barros. “Parabéns, Ci! Deus abençoe vocês!”, comentou Marcelo Pereira. “Parabéns de novo! Saúde”, disse Sabina Simonato.

Cinthia Toledo já é mãe de Thiago, de três anos, fruto do casamento com Filipe Serrano.

Isabela Scalabrini revela o motivo do pedido de demissão da Globo

A jornalista Isabela Scalabrini não faz mais parte do time de talentos da Globo em Minas Gerais. Ela pediu demissão da emissora há pouco tempo depois de 44 anos de trabalho. Em entrevista ao site Notícias da TV, a repórter explicou o motivo de sua decisão.

“Foi uma decisão difícil, mas eu quero desacelerar. Somente isso. Eu estou bem! Eu mesma pedi para parar. Foram 44 anos na Globo. Foi lindo!”, disse ela.

Isabela ainda contou que quer aproveitar os seus dias livres para viajar e descansar. Ela é casada com o ex-diretor de jornalismo da Globo em Minas, Marcelo Matte, e é mãe de Gabriela Scalabrini, que é casada com Nilson Klava, da GloboNews.