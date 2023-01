Chefão da Globo anuncia saída de Isabela Scalabrini da Globo: "Respeito"

A repórter Isabela Scalabrini pede para sair da TV Globo para ter mais tempo para si, diz site

A repórter Isabela Scalabrini deixou a TV Globo após 44 anos de trabalho. De acordo com o site UOL, a saída dela foi anunciada para a equipe por meio de um e-mail do diretor de jornalismo Ali Kamel, no qual ele se despediu da profissional.

O e-mail informou que ela decidiu sair da emissora para ter mais tempo para si e foi uma decisão que ela tomou em 2020, mas adiou até agora.

"Em 2020, pouco antes da pandemia, Isabela Scalabrini me procurou dizendo que estava se preparando para encerrar sua colaboração com a Globo. Ela me explicou que queria mais tempo para si, depois de 44 anos na emissora. Combinamos de voltar a conversar, e o fizemos no ano seguinte, eu com uma pontinha de esperança de que ela tivesse mudado de ideia. Isabela ficou conosco ainda em 2021 e 2022, mas sinalizando que sairia. No final do ano passado, me procurou mais uma vez e marcou a saída para esse final de janeiro. Eu entendi as razões dela e combinamos de fazer o anúncio hoje", disse Kamel, segundo o site UOL.

Por fim, ele agradeceu pela longa parceria. "Ao me despedir de Isabela com esse texto, destaco o meu respeito por ela. E, em nome da Globo, agradeço o jornalismo que praticou aqui: pioneirismo aliado à alta qualidade!", escreveu.