Isabela Scalabrini revela o motivo do pedido de demissão da Globo

Após 44 anos de trabalho na Globo, Isabela Scalabrini pediu demissão e explicou o motivo: ‘Decisão difícil’

A jornalista Isabela Scalabrini não faz mais parte do time de talentos da Globo em Minas Gerais. Ela pediu demissão da emissora há pouco tempo depois de 44 anos de trabalho. Em entrevista ao site Notícias da TV, a repórter explicou o motivo de sua decisão.

“Foi uma decisão difícil, mas eu quero desacelerar. Somente isso. Eu estou bem! Eu mesma pedi para parar. Foram 44 anos na Globo. Foi lindo!”, disse ela.

Isabela ainda contou que quer aproveitar os seus dias livres para viajar e descansar. Ela é casada com o ex-diretor de jornalismo da Globo em Minas, Marcelo Matte, e é mãe de Gabriela Scalabrini, que é casada com Nilson Klava, da GloboNews.

A notícia da saída de Scalabrini da Globo foi revelada pelo diretor de jornalismo Ali Kamel por meio de um comunicado para a equipe. O e-mail informou que ela decidiu sair da emissora para ter mais tempo para si e foi uma decisão que ela tomou em 2020, mas adiou até agora.

"Em 2020, pouco antes da pandemia, Isabela Scalabrini me procurou dizendo que estava se preparando para encerrar sua colaboração com a Globo. Ela me explicou que queria mais tempo para si, depois de 44 anos na emissora. Combinamos de voltar a conversar, e o fizemos no ano seguinte, eu com uma pontinha de esperança de que ela tivesse mudado de ideia. Isabela ficou conosco ainda em 2021 e 2022, mas sinalizando que sairia. No final do ano passado, me procurou mais uma vez e marcou a saída para esse final de janeiro. Eu entendi as razões dela e combinamos de fazer o anúncio hoje", disse Kamel, segundo o site UOL.

Por fim, ele agradeceu pela longa parceria. "Ao me despedir de Isabela com esse texto, destaco o meu respeito por ela. E, em nome da Globo, agradeço o jornalismo que praticou aqui: pioneirismo aliado à alta qualidade!", escreveu.

Isabela Scalabrini escreve recado de despedida da Globo

No Instagram, Isabela Scalabrini deixou um recado especial nas redes sociais ao se despedir da Globo. "Essa é, com certeza, a decisão mais difícil da minha vida. Deixar um trabalho que amo! Deixar a Globo. Uma história intensa que começou há 44 anos. Mais da metade da minha vida na mesma empresa. Foi bom demais! Me arrepio ao pensar em tudo que produzi neste ofício tão fascinante. Vibrei com todas as reportagens. Pra mim, foi uma lição de vida. Um privilégio conhecer tanta gente, tantos lugares e ter tanta informação. Nenhum dia foi igual ao outro. E não faltou emoção. E, mesmo quando a notícia não era boa, a mensagem era de esperança. Mas, depois de tanto tempo, surgiram outras prioridades. Quando a gente menos espera, é preciso fazer escolhas. Testar a nossa coragem. Desacelerar. É uma mistura de sentimentos. E sinto que preciso cuidar um pouco mais de mim, gastar meu tempo sem olhar as horas. Não vai ser fácil pra quem correu a vida inteira contra o relógio, atrás da notícia", disse ela.

"Quero minha grande família bem mais pertinho de mim. Dona Nancy, que completou 96 anos, vai ser a mãe mais abraçada do mundo. E o meu marido, que está comigo desde o início disso tudo, também vai ficar feliz. Ele é o namorado que conheci na empresa, há 44 anos. São muitas histórias! Minha paixão pela reportagem é a mesma da iniciante que entrou na TV Globo no último ano de faculdade, em 1979. Me lembro da alegria de ter conseguido o estágio. Um caminho que começou na emissora, no prédio do Rio, no departamento de Esportes, e termina aqui na regional, em Belo Horizonte. Que privilégio ter nas mãos o microfone da empresa que me acolheu por quatro décadas. Conheci muitos países, fiz coberturas de Copas e Olimpíadas, muitos carnavais no Sambódromo e até a narração do desfile, em 1998, com Mangueira e Beija-Flor empatadas e campeãs. Sentei nas bancadas do Esporte Espetacular, Globo Esporte, Jornal Hoje, Bom Dia Rio. Me mudei para Belo Horizonte, em 1997 - por uma feliz coincidência, terra da minha mãe e do pai, onde tenho muitos parentes. Segui como apresentadora do MG2 por duas décadas. Fiz muitos debates eleitorais em Minas", contou ela.

"Colegas queridos da Globo no Rio: obrigada! Foi aí que tudo começou! Da Globo em Minas, vou sentir muito a falta da convivência com todo mundo na redação. Por 25 anos, vocês foram a minha família na minha segunda casa. Muitos poderiam ser meus filhos e me deram conselhos incríveis! Que equipe competente! Que orgulho! Ao diretor de jornalismo aqui em Minas, Marcelo Moreira, ao chefe de redação, Virgílio Gruppi, e a todos os outros chefes, editores de vídeo e de texto, produtores, repórteres, cinegrafistas da rua e do estúdio, técnicos da Engenharia e da Informática, diretores de TV, upjoteiros, galera do áudio, do departamento de Artes, do portal G1, do Esporte, dos Recursos Humanos, dos Serviços Gerais, da Programação, do Almoxarifado, do Comercial, da Técnica, da cantina, motoqueiros, motoristas….. o meu muito obrigada pela paciência com a veterana tão entusiasmada. Uma carioca em terras mineiras, muito, muito bem recebida. Vou sentir saudades demais. Um agradecimento especial a Evandro Carlos de Andrade, Carlos Schroder e Renê Astigarraga, que me deram desafios incríveis. Ao Ricardo Villela, obrigada por confiar em mim. E meu eterno carinho ao Ali Kamel. Nosso diretor-geral que sempre me incentivou e me escreveu palavras tão lindas! Muito obrigada!", finalizou ela.