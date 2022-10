Renata Kuerten exibe primeira semana com a filha recém-nascida: ''Meu amor''

Modelo e apresentadora Renata Kuerten posta fotos dos primeiros dias de vida da primeira herdeira, a pequena Lorena

Esbanjando felicidade, a modelo Renata Kuerten (34) está radiante com a chegada da primeira filha e usou as redes sociais para mostrar como foram os primeiros dias com a bebê!

A pequena Lorena, do casamento com o advogado Beto Senna, nasceu na última terça-feira, 27, por volta das 18h, de forma repentina, por meio do parto cesárea.

Em sua conta no Instagram, no domingo, 02, a mamãe de primeira viagem se derreteu ao exibir a primeira semana da nova rotina com a recém-nascida.

"Que boneca mais linda!", "Ainnn que amorrr", "É muita fofura", "Ela é muito linda!", "Coisa fofaaaaa, gente, que carinha mais linda a Lorena tem", elogiaram os seguidores.

Confira como foi a primeira semana de Renata Kuerten com a filha Lorena:

Renata Kuerten mostra decoração de quarto na maternidade e deixa hospital com a filha

A apresentadora Renata Kuerten deixou a maternidade do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com a filha recém-nascida, Lorena, fruto do casamento com Beto Senna. Antes de deixar o local, a mamãe posou para fotos com a filha e a família. Além disso, ela mostrou a decoração que fez na maternidade para receber as visitas nos primeiros dias de vida da filha, que contou com detalhes em tons claros.

