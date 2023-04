Renata Dominguez se derrete ao postar novas fotos da filha, Giulia: "Minha vida"

A atriz Giulia Rodriguez encantou os seguidores ao postar novas fotos da filha, que está com três meses

Na tarde desta quinta-feira, 6, Renata Dominguez (43) encantou os seguidores ao publicar uma sequência de fotos da filha, Giulia (3 meses), fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria.

A atriz aproveitou o dia de TBT para recordar alguns cliques que fez da herdeira no dia em que ela completou seu terceiro mês de vida. Nos cliques, ela surge usando uma blusa cinza com detalhes de renda, uma calça clara e uma tiara.

Já na legenda da publicação, a mamãe de primeira viagem se derreteu por Giulia. "3 meses da minha #BabyGiulia!! E como passou rápido… O piscar de olhos mais lento que eu já vivi e os dias difíceis mais lindos que irei recordar o resto da minha vida. #tbt", escreveu a artista.

A filha de Renata, vale dizer, completou três meses no dia 28 de março. Na ocasião, ela publicou nas redes sociais algumas fotos de um ensaio fotográfico em família. Nas imagens, a atriz e o marido surgem sorridentes ao lado da menina, que está fantasiada de Mulher Maravilha. Além disso, eles também fizeram algumas fotos com Victoria, enteada da artista.

"Há 3 meses vivendo um sonho que foi muito sonhado… Sou muito grata a Deus por permitir que eu seja a maior testemunha da vida desse serzinho que é metade de mim e metade do homem que eu amo, que me deu uma família. Como eu amo essa família… E sou completamente sua, filha @giuliadominguez !! Que Deus continue te abençoando. Mais uma mês juntas!! Que sorte a minha!!!!! Feliz mesversário!! Ps.: No mês da Mulher, esse mesversário não poderia ter outro tema", celebrou.

Confira as fotos da filha de Renata Dominguez:

