Renata Dominguez encanta ao mostrar a filha com look combinando: “Amor maior!"

A atriz Renata Dominguez encanta ao mostrar a filha recém-nascida, Giulia, com look combinando em dia de parque

No início da semana, a atriz Renata Dominguez (43), encantou os fãs ao compartilhar em suas redes sociais uma série de fotos da herdeira, Giulia, que completará seu terceiro mês de vida no próximo dia, 28.

Nas imagens, a atriz aparece com a filha nos braços, mostrando o look estiloso que escolheu para a pequena durante uma tarde de passeio no parque. "Voltando pra casa…", escreveu Renata.

A artista aparece nos cliques com um look estiloso, que inclui uma jaqueta jeans e vestido listrado, além de um óculos vermelho para combinar com a roupinha da bebê, que surge com uma tiara da mesma cor e macacão cinza. A fofura de Giulia chamou ainda mais a atenção dos seguidores.

Os amigos e seguidores da artista não pouparam elogios a pequena Giulia nos comentários. "Nossa ela é você em miniatura.. parabéns", declarou um. "O acessório do look combinando com o acessório do look da mamãe", reparou outra. "Você está com o maior amor em seus braços, ela é linda e aproveite cada segundo", escreveu um terceiro.

Vale lembrar que recenetemente Renata Dominguez completou 43 anos e comemorou a data especial fazendo uma reflexão, já que faz aniversário no Dia Internacional da Mulher.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RENATA DOMINGUEZ:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Fofura!

A mamãe coruja, Renata Dominguez se derrteu ao publicar um novo clique da filha, Giulia. Na imagem compartilhada no Instagram, a menina, fruto de seu relacionamento com Leandro Gléria (34) aparece dando um lindo sorriso.

"Adivinha quem começou a sorrir? (Agora ela consegue o que quer de mim kkkk)", confessou a artista ao mostrar a herdeira usando um macacão azul com estampa de ursinhos.