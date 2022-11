Renata Dominguez comemora 29 semanas de gestação: "Minha vida ganhou um novo sentido"

A atriz Renata Dominguez postou um clique do barrigão de grávida e comemorou os sete mês de gestação

Renata Rodriguez (42) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para comemorar as 29 semanas de gestação. A atriz está à espera de seu primeiro bebê com o marido, Leandro Gléria, que se chamará Giulia.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou uma foto do barrigão e falou sobre como a gestação transformou sua vida. "29 semanas. Há 7 meses minha vida ganhou um novo sentido!!", disse a artista na legenda da publicação.

A foto de Renata encantou os internautas. "A gravidinha mais linda do universo todinho", disse uma seguidora. "Ficou mais linda ainda grávida, que sua filhinha nasça com muita saúde e amor", falou outra. "Linda demais, parabéns", falou uma fã.

Recentemente, Renata viajou para Orlando, nos Estados Unidos, e fez um passeio no parque da Disney, na companhia do marido, Leandro Gléria, e da irmã, Roberta Rodrigues. Nas redes sociais, ela abriu o álbum de sua viagem. "Where dreams come true… A gente entra na Disney e volta à infância ne?! Parece que todos os problemas desaparecem. É muito mágico!! Esse lugar mexe sempre mexe comigo…", afirmou ela.

