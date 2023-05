Rafael Cortez se emociona ao dividir momento fofo com a filha: "Foi tão lindo"

O humorista Rafael Cortez postou um clique raro ao lado da filha, Nara, e falou sobre o momento especial que passou com ela

O humorista Rafael Cortez (46) decidiu dividir um clique encantador com seus seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 16.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador compartilhou uma foto em que aparece com a filha, Nara, de nove meses, em seus braços. A menina, aliás, é fruto de seu relacionamento com Marcella Calhado. Na imagem, Cortez aparece emocionado e é possível ver uma lágrima escorrendo de seus olhos. Já a bebê está com um olhar atento e fazendo biquinho.

Ao compartilhar o clique, o artista ainda explicou que tirou a foto após passar um momento especial com a herdeira, e que iria mandar o registro apenas para a esposa, contudo, decidiu publicar na internet para os fãs.

"Fiz essa foto com a Nara hoje na sequência de um momento muito especial. Eu a registrei pra mandar pra Má, como um momento nosso. Mas foi tão lindo que vou dividir também com vocês. De tarde, eu sentei minha filha no meu colo, como tantas vezes eu faço, e sempre com tanto e tanto amor. Mas hoje, ao invés dela se distrair com alguma coisa em volta ou querer pegar meu telefone, ela colocou toda sua atenção em mim. Pousou as duas mãos sobre meu rosto e me olhou fixamente nos olhos. Sem tirar os olhos dos meus, abriu minha boca e segurou meus dentes. E começou a rir das gracinhas que fiz como resposta - mas era um riso maroto, fofo, e seu olhar foi se enternecendo, enternecendo, e eu entendi plenamente que minha filha me ama!", contou o papai coruja.

Em seguida, Rafael falou do amor que sente por Nara, e confessou que não vê a hora de ouvir a menina falar 'papai' e também ter apresentações na escola para ele vê-la na primeira fileira. "Do meu amor por ela, ela sabe desde o útero. Antes mesmo; ela sabe desde que foi fecundada! E eu sempre imaginei que a recíproca seria verdadeira. Pois bem, hoje eu tive certeza."

"Sei lá, deu vontade de contar isso. Sim; eu sou um pai babão que ama demais essa menina. E sim; eu tenho chorado de emoção e felicidade muitos dias, desde que ela nasceu. A real é que não sei o que será de mim quando ela começar a falar “papai”, disser que me ama e dançar nos teatrinhos da escolinha e nas festas juninas, as que eu irei sem falta pra sentar na primeira fileira! Haha! Te amo, Nara!", finalizou, se declarando para a filha.

Confira a foto de Rafael Cortez com a filha, Nara:

