Rafael Cortez posta clique encantador da filha e os fãs se derretem: "Uma fofura"

O apresentador Rafael Cortez explodiu o fofurômetro ao postar um novo clique da filha, Nara

Rafael Cortez (46) usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para compartilhar um clique encantador da filha, Nara, que está com três meses.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a menina aparece toda sorridente, sentada em um sofá, e o papai coruja se derreteu pela herdeira. "A menina mais linda do mundo. Obrigado por isso, @marcellacalhado", disse ele.

A foto de Nara encantou os seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Como ela é maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Meu Deus do céu, que anjinho lindo", comentou outra. "Que criança linda, gente", disse uma fã.

Nara, vale dizer, é fruto do relacionamento de Rafael Cortez com Marcella Calhado.

Confira a foto fofa da filha de Rafael Cortez:

Problema de saúde

Rafael Cortez relembrou a época de trabalho no programa CQC, da Band. Em entrevista no Programa de Todos os Programas, do R7, ele contou que o período de trabalho na atração foi uma época de muita correria e agenda lotada de trabalho, tanto que ele e outros colegas desenvolveram problemas de saúde.

"As agendas de gravação eram terríveis, todos tiveram problemas emocionais por causa disso: alopecia, engordava e emagrecia, tinha herpes... Eu tinha muito herpes nessa época, herpes de fundo nervoso mesmo sabe? De não poder administrar minha agenda e ter muita pressão", recordou ele.

