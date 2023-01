Rafa Brites encanta ao mostrar a primeira vez do filho na praia: "Que fofura"

Nas redes sociais, Rafa Brites postou fotos de sua viagem e mostrou o filho, Leon, no mar pela primeira vez

Rafa Brites (36) encantou os seguidores ao compartilhar algumas imagens de sua viagem. A apresentadora e influenciadora digital está curtindo as férias na Bahia, e dividiu alguns registros da primeira vez de seu filho caçula na praia.

Em seu perfil no Instagram, a mulher do apresentador Felipe Andreoli (42), publicou três fotos com Leon (11 meses). Nas primeiras imagens, o menino surge dormindo no colo na mamãe, que está usando um biquíni estampado e sem alças, além de completar o look com chapéu e óculos escuros.

Já no terceiro clique, Rafa e caçula aparecem se divertindo no mar. "Primeira vez do Meu bebê na praia…", contou a artista, mostrando que eles estavam na Praia do Espelho.

Os seguidores se derreteram com os cliques da influencer com o filho na praia. "Que fofura", disse uma seguidora. "Que lindos. O Leon deve ter adorado", escreveu outra. "Essa praia é linda demais! Maneira mais que especial de ser apresentado ao mar", falou uma fã.

Confira as fotos de Rafa Brites com o filho caçula na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Dia na piscina com os filhos

Nesta última quinta-feira, 19,Rafa Brites usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparece curtindo o dia ao lado de seus filhos. A apresentadora aproveitou o calor para brincar com os herdeiros, Rocco (5) e Leon na piscina. Na gravação, ela surgiu sorridente com os meninos no colo. "Pegar os dois no colo assim é uma das melhores sensações que já vivi nessa vida!", confessou a famosa

