Rafa Brites curte dia na piscina ao lado dos filhos, Rocco e Leon: "Uma delícia"

Nas redes sociais, Rafa Brites postou um vídeo se divertindo com os filhos, Rocco e Leon, na piscina

Rafa Brites (36) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para compartilhar um vídeo em que aparece curtindo o dia ao lado de seus filhos.

A apresentadora aproveitou o calor para brincar com os herdeiros, Rocco (5) e Leon (11 meses), na piscina. Na gravação publicada no feed do Instagram, ela surgiu sorridente com os meninos no colo.

"Pegar os dois no colo assim é uma das melhores sensações que já vivi nessa vida!", confessou a famosa, casada com o apresentador do Globo Esporte SP, Felipe Andreoli (42)

Os internautas ficaram encantados com o registro em família. "É uma delícia esse tempo com os filhotes", disse uma seguidora. "Leon super sério hahahaha. Estão lindos", observou outra. "Família linda. Que Deus abençoe", falou uma fã.

Confira o vídeo de Rafa Brites na piscina com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites fala sobre passeio em família

Recentemente, Rafa Brites se emocionou ao visitar Cataratas do Iguaçu acompanhada da família. A apresentadora mostrou o clima da visita ao conjunto de cerca de 275 quedas de água. Nas imagens, ela aparece acompanhada dos filhos, Rocco e Leon, do marido, Felipe Andreoli, além dos pais dela.

"Vou contar uma historinha para vocês. Eu sou gaúcha e morei anos no Paraná, algumas vezes fui até Foz do Iguaçu. Toda vez sinto essa sensação de ser arrebatada. Não sei nem como explicar [...] Hoje foi o primeiro dia… Já chorei, já fiz sessão de fotos, já expliquei pro Rocco o que significa para mim estar aqui. Só sei que tudo aqui me emociona…", escreveu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!