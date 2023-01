Rafa Brites se emociona ao visitar Cataratas do Iguaçu com a família: "Toda vez sinto essa sensação"

Rafa Brites aparece acompanhada dos filhos, Rocco e Leon e do marido, Felipe Andreoli em fotos

Rafa Brites (36) se emocionou ao visitar Cataratas do Iguaçu acompanhada da família. A apresentadora mostrou para seus fãs o clima da visita ao conjunto de cerca de 275 quedas de água.

Nas imagens, Brites aparece acompanhada dos filhos, Rocco (05) e Leon, de 11 meses, do marido, Felipe Andreoli (42), além dos pais dela.

Na legenda, ela contou um pouco da relação com o local e agradeceu por estar na companhia de seus amores.

"Vou contar uma historinha para vocês. Eu sou gaúcha e morei anos no Paraná, algumas vezes fui até Foz do Iguaçu. Toda vez sinto essa sensação de ser arrebatada. Não sei nem como explicar. Agora um detalhe é que sempre que vínhamos olhávamos para um hotel Rosa.. DENTRO das Cataratas… todo mundo ia embora do parque e quem estava lá podia ficar", começou.

"Eu, (e meus pais) sempre pensamos: um dia vamos ficar lá! E cá estou com meus pais, filhos e parceiro realizando esse sonho nosso. Hoje foi o primeiro dia… Já chorei, já fiz sessão de fotos, já expliquei pro Rocco o que significa para mim estar aqui. Só sei que tudo aqui me emociona…", disse.

Rafa Brites desabafa após receber críticas por seu tanquinho

Depois de pegar pesado na academia, Rafa Brites resolveu rebater algumas críticas que vem recebendo sobre seu corpo extremamente definido. Ela apareceu nas redes sociais dentro do carro para explicar que é sarada por questão de genética e garantiu que não fez procedimentos estéticos.

“Eu nunca venho rebater aqui nada, mas nos últimos dias postei foto, ontem teve paparazzi aqui na frente da academia e, aí, os comentários são: 'com dinheiro até eu', 'com tratamento, com lipo HD até eu'. Eu só queria dizer o seguinte: o tempo que a pessoa perde, entrando em site, comentando lá, poderia muito bem colocar uma roupa, descer e subir a escadaria do prédio, correr numa praça, fazer abdominal no chão da sua casa. Assim, ir lá e criticar é fácil, né? Você se dispor a fazer, abrir mão de algumas coisas que você come…”, falou a apresentadora.