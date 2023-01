Com look de treino, Rafa Brites impressiona ao exibir barriga sarada: "Se exercitar"

Após ficar um período sem treinar, Rafa Brites voltou para a academia e deixou os fãs impressionados com sua boa forma

Rafa Brites (36) deixou os seguidores impressionados ao exibir sua boa forma nas redes sociais. A apresentadora voltou a treinar após ficar alguns meses sem se exercitar e confessou que já estava sentindo falta.

Na imagem publicada no feed no Instagram na tarde desta terça-feira, 3, a mulher do apresentador Felipe Andreoli (42) exibiu sua barriga sarada ao surgir usando um top e uma legging cinza, e confessou que decidiu voltar a praticar atividade física após começar a se sentir ansiosa.

"Quem aí vai se apaixonar por se exercitar em 2023?!", questionou a influenciadora digital no começo da legenda. "Eu amo demais da conta!", afirmou ela, que em seguida explicou o motivo de ter parado de ir à academia.

"Estava desde novembro (cirurgias sem poder), já sentindo falta dos meus neurotransmissores da felicidade que produzimos ao nos exercitarmos. Ontem falei sobre ansiedade e melancolia: hoje vim buscar soluções", finalizou.

Confira a foto de Rafa Brites na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Biquíni fio-dental

Rafa Brites publicou um reels nas redes sociais e causou um alvoroço na web ao surgir mostrando toda sua boa forma. Vestindo um biquíni preto cavadinho, ela revelou suas curvas esculturais e mostrou que mesmo em meio a tanta correria, ainda arranja aquele tempinho para se cuidar.

"Pausa na vida familiar para postagem sexy, porque às vezes na vida de mãe fico com a impressão que perdi o borogodó, aí vejo o Instagram da galera arrumada, maquiada, viajando, em festas com os biquínis de amarrações diferentes (me pergunto como fica a marquinha. Me dá inveja às vezes [...]", escreveu a influencer em um trecho da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!