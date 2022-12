De biquíni fio-dental, Rafa Brites posa de ladinho e empina o bumbum: “Borogodó!”

Em frente ao espelho, Rafa Brites levou os fãs à loucura ao mostrar que está com tudo em cima

Na última sexta-feira, 30, Rafa Brites (36) provou que não é só de maternidade que se vive! Em um reels publicado em suas redes sociais, a esposa do apresentador, Felipe Andreoli (42), causou um alvoroço na web ao surgir mostrando toda sua boa forma.

Vestindo um biquíni preto cavadinho, a loira revelou suas curvas esculturais e mostrou que mesmo em meio a tanta correria, ela ainda arranja aquele tempinho para se cuidar.

“Pausa na vida familiar para postagem sexy, porque às vezes na vida de mãe fico com a impressão que perdi o borogodó, ai vejo o instagram da galera arrumada, maquiada, viajando, em festas com os biquínis de amarrações diferentes (me pergunto como fica a marquinha?)”, iniciou ela.

“Me dá inveja às vezes. Casar aos 23, Rafa que ideia hein. Mas aí penso na preguiça também de tudo aquilo, porque eu ia estar lá procurando um amor, para aí fazer filhos que no caso já tenho kkkk. Então antes de chegar a uma conclusão, já tive que fechar o instagram pra pegar a toalha do filho que entrou pela 3 vez na piscina depois de já ter tomado banho”, finalizou ela.

Muitos seguidores se identificaram com a rotina da loira e comentaram: “ Uma mulher normal nesse Instagram! Obrigada por ser tão maravilhosa e mostrar a vida como ela é! Sem personagens perfeitos!”, disse uma fã. “Maternidade real! Post necessário”, afirmou outra. “Eu amo muito te seguir!!! bom demais acompanhar uma pessoa real nessa rede cheia de gente montada”, disparou uma terceira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFA BRITES:

Rafa Brites mostra encontro com Anitta em Orlando

Ainda recentemente, a apresentadora Rafa Brites que está curtindo férias com o marido, Felipe Andreoli, e os filhos nos Estados Unidos e encontrou ninguém menos que Anitta!

Na quarta-feira, 21, de dezembro, a influenciadora compartilhou um clique ao lado da cantora em um dos parques de diversões de Orlando, na Flórida. Na legenda da publicação, Rafa Brites brincou: ''Por que choras, Mickey?''