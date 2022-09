Projota se emociona ao levar a filha pela primeira vez em seu show: ''Tô realizando um sonho''

Projota fez um discurso emocionante ao falar sobre a primeira vez de sua filha, Marieva, em um show seu

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 14h30

Na última quarta-feira, 7, Projota (36) se emocionou durante um show que realizou em Ilha Bela, no litoral paulista. Isso porque, pela primeira vez em sua carreira, sua filha, Marieva (2), lhe viu cantando em cima do palco, ao vivo.

Durante sua apresentação, o rapper fez um discurso emocionante ao falar da alegria que era poder ter sua herdeira ao seu lado naquele momento: "Tô realizando um sonho. Pela primeira vez a minha filha tá me vendo cantar e eu tô muito emocionado. Vocês fazem parte disso."

"A vida é pra realizar sonhos, não desacredite dos seus sonhos. Obrigado meu Deus por esse momento mágico.", finalizou ele mandando um recado para o público.

Ele publicou um vídeo do momento em suas redes, onde mostrava a menina, no colo da mãe, Tamy Contro (28), atenta ouvindo ele cantar e na legenda, aproveitou para agradecer novamente por aquele momento: "A vida é sobre realizar sonhos, e hoje realizei o sonho de levar a minha filha pra me ver cantar… graças a Deus"

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que lindo!", disse um. "O primeiro show dela foi do papai", escreveu outro. "Que amor! Coisa linda!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Projota emocionado ao levar a filha, Marieva, pela primeira vezx em seu show:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Projota (@projota)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!