Priyanka Chopra publica as primeiras fotos com a filha com Nick Jonas

A atriz Priyanka Chopra encantou os seguidores ao compartilhar as primeiras fotos da filha, Malti

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 14h35

Priyanka Chopra (40) surpreendeu os fãs ao compartilhar as primeiras fotos da filha, Malti Marie, nas redes sociais! Sempre deixando a vida pessoal de forma privada, a esposa de Nick Jonas (29) resolveu matar a curiosidade dos seguidores.

Nas imagens, a atriz posou em momentos carinhosos com a herdeira, mas sem mostrar o seu rostinho. A bebê nasceu no dia 21 de janeiro por meio de uma barriga de aluguel.

No primeiro registro, a mãe posa com a pequena no colo enquanto curte a vista da casa da família em Los Angeles. Já no segundo, Priyanka aparece beijando os pezinhos de Malti. "Amor como nenhum outro", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs da família se derreteram com as primeiras fotos da bebê. "Que fotos lindas", "Apaixonada por vocês", "Malti é muito linda", "Amor demais por essa família", dispararam eles.

