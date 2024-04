Primeira foto do bebê de Robert Pattinson e Suki Waterhouse é revelada

Suki Waterhouse encanta os fãs ao mostrar a primeira foto com o filho recém-nascido no colo. O bebê é fruto do namoro com Robert Pattinson

A atriz e cantora Suki Waterhouse surpreendeu os fãs ao mostrar a primeira foto do seu filho recém-nascido, que é fruto do namoro com o ator Robert Pattinson. O bebê nasceu há algumas semanas, mas a família manteve a chegada dele em sigilo.

Agora, a estrela apareceu com o herdeiro no colo em um momento de carinho entre eles. “Bem-vindo ao mundo, anjo”, disse ela na legenda.

O nascimento do bebê foi revelado pelo casal de forma discreta quando foram vistos empurrando um carrinho de bebê em Los Angeles no final do mês de março.

Vale lembrar que Suki e Robert estão juntos há mais de cinco anos. Eles assumiram o romance em julho de 2018. O noivado foi revelado em dezembro de 2023.

Quem é Suki Waterhouse?

Suki Waterhouse, nascida em janeiro de 1992, é filha de uma enfermeira e de um cirurgião plástico. Iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e, mais tarde, lançou sua própria marca de roupas. Além de sua carreira na moda, Suki também tem experiência no cinema e na música, tendo atuado em filmes como "Divergente: Insurgente", "Simplesmente Acontece" e "Persuasão", e feito shows no Brasil.

No final do ano passado, Suki começou a ser vista usando um anel, levantando rumores de um possível noivado. Pouco tempo depois, a cantora também passou a exibir uma barriguinha em suas aparições públicas e shows. Após diversas especulações, a gravidez foi finalmente anunciada durante um festival de música no México.