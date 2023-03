Prestes a dar à luz, Daniella Sarahyba exibe barrigão em ensaio na praia

À espera do terceiro filho, a modelo Daniella Sarahyba curte a reta final da gestação: “Amor que só cresce”

Daniella Sarahyba (38) deixou os fãs encantados com sua última publicação no Instagram nesta quarta-feira, 29. Grávida de 9 meses, a modelo exibiu o barrigão enorme em um ensaio na praia. Ela está à espera do terceiro filho, Armando, fruto do relacionamento com o empresário, Wolff Klabin, com quem é casada desde 2007.

No registro, Daniella posa sorridente com os longos cabelos castanhos soltos e deixa o barrigão à mostra com um biquíni fininho branco, além de apostar em uma saída de praia na mesma cor. Ainda no clique, é possível ter uma vista privilegiada do Rio de Janeiro, com a praia ao fundo da fotografia, tirada por Tágila Melo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniella Sarahyba (@daniellasarahyba)

A modelo, que já é mãe das meninas Gabriella, de 11 anos, e Rafaella, de 8 anos, também aproveitou a publicação para abrir o coração sobre a chegada do novo herdeiro: “De hoje, com 37ª semana e meia de gestação. Um turbilhão de sentimentos por aqui, entre uma contração e outra. Uma mistura de gratidão, ansiedade e desse amor que só cresce.”, se derreteu.

Na sequência, Daniella revelou detalhes sobre o desenvolvimento do pequeno: “Nessa fase o bebê também continua crescendo e acumulando gordura sobre a pele que servirá para regular a temperatura do corpo após o nascimento. Mas calma gente! As contrações ainda são só as de treinamento!”, brincou na legenda.

Daniella Sarahyba mostra evolução da terceira gestação:

Daniella Sarahyba surgiu belíssima em alguns registros publicados em suas redes sociais durante o oitavo mês de sua gestação. Nos cliques, a modelo mostra a evolução da sua gravidez. Com o barrigão enorme, ela comparou com outra fotografia, quando tinha apenas três meses: "É muito bom ver você crescendo a cada dia, meu filho!", a morena se derreteu na legenda. Confira o clique!